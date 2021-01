Una vicenda decisamente singolare e quasi paradossale. Tutto parte nel 2017, quando la Lazio acquista Jordao e Pedro Neto dallo Sporting Braga per un totale di 11 milioni di euro. L'affare è stato ripescato nelle scorse ore dal Guardian, che ha rivelato come i biancocelesti abbiano sbagliato il bonifico, pagando lo Sporting Lisbona anzichè il Braga.



LA RICOSTRUZIONE - Un equivoco parzialmente confermato da Armando Calveri, segretario generale, che ha spiegato: "La Lazio ha acquistato entrambi i giocatori dallo Sporting Braga e non Lisbona. C'è stato un errore del nostro dipartimento finanziario, ingannato dai nomi simili del club. Ma l'SC de Portugal non ha mai registrato i giocatori". E ha ragione: la Lazio, infatti, ha commesso un errore, ma non nel versamento dei soldi. I biancocelesti hanno regolarmente pagato lo Sporting Braga, sbagliando però il nome della squadra nei propri bilanci, compilando dunque erroneamente i documenti.