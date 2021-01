. Non perché non possa vincerlo e magari lo vincerà largamente ma perché la Lazio sa che deve assolutamente giocare la partita della vita. E se non la farà ci andrà molto vicino. Con Immobile in campo sai già che spesso si parte da un gol di vantaggio per te. Le due squadre? Si equivalgono. Anche se sono sei i punti di scarto a favore di Fonseca. Che non ha però dovuto guadagnarsi il Bayern Monaco in Champions League ma vincersi il gironcino in Europa League. Visto che non c'è possibilità che le due facciano flanella buttando a fallo, proprio perchè Simoncino Inzaghi deve recuperare, la mia scelta oculata è sul gol. E potrebbero essercene più di due, se la vicenda si stappasse presto.E' un match che si fa interessante per un motivo soprattutto. C'è un grande ritardo, ovvero i monegaschi non hanno ancora pareggiato in trasferta da quando si è cominciato, quattro successi e cinque sconfitte, strano no? Ci sono solo cinque punti a favore del Monaco, non trentatre, le due squadre sono abbastanza vicine, la X non farebbe venire i capelli dritti a nessuno. Ci si prova perchè i ritardi degli eventi possibili vanno sempre "oliati". E con una quota di questo genere si dovrebbe andare a piedi a vedere la partita fuori dallo stadio. Partendo per tempo.Siamo di fronte alle due squadre di Bundes che segnano più velocemente di tutte. Pronti via fiuuu gol. O quasi. L'Union ne ha segnati otto nel primo quarto d'ora, il Bayer uno di meno. In una trama di questo genere, come fare ad astenersi dall'over 1,5 primo tempo? Ditemelo voi. O ve lo dico io? Ve lo dico io.