, allora Presidente della, volle mettere alla prova il DS della: "Ti do questi due giovani, tu dammi il miglior talento del vivaio e vediamo cosa mi proponi". Era il 2009 e quel ragazzino aveva esordito neanche sedicenne in Serie D, nell'ultima sfida di campionato dei rossoneri con il Forcoli. Il trasferimento rappresentò la svolta e, oggi,corre sulle fasce della Serie A: l'gli ha dato fiducia, lalo osserva ed è pronta a sferrare l'attacco.- Da Reggio Calabria, dove Gianluca Atzori lo lanciò in Serie B nel 2011 nella gara persa contro il Sassuolo,. Di Lorenzo, nativo di Ghivizzano - un borgo nel Comune di Coreglia Altelminelli, in provincia di Lucca - è successivamente passato dalle maglie del Cuneo (in prestito) e del Matera, q- Fin qui titolare inamovibile nello schieramento di Aurelio Andreazzoli, ha messo a referto anche un assist nella sfida con il Genoa.Nella piena età della maturazione, il CT Di Biagio nel 2013 lo ha fatto esordire con la Nazionale U-21, replicando la chiamata due anni più tardi. La carta d'identità, adesso, indica venticinque anni:- Al di là dei sondaggi, l'unica squadra che sta realmente facendo sul serio è la Fiorentina. Una scelta che non comporterebbe neanche uno stravolgimento della vita, essendo vicina a Empoli e a casa. E questo è uno degli aspetti che potrebbero favorire l'operazione,, insediatosi lo scorso marzo. Pantaleo Corvino, con il procuratore, ha un filo diretto: nel 2017 portò in viola Cristiano Biraghi e, quest'ultimo dall'Empoli, che lo rimpiazzò proprio con Di Lorenzo.: il terzino ha rinnovato il contratto in estate, fino al 2022, insieme a Miha Zajc, e la volontà della Fiorentina - già da gennaio - sarebbe quella di concludere la trattativa tramite un. Siamo agli albori, ma la pista è calda. E Giovannini - colui che fece smettere di giocare a tennis Federico Mattiello, intravedendone delle potenzialità - sembra aver avuto ragione su Foti.