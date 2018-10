Sembrava un'intuizione geniale. E invece, la sorpresa si è spenta dopo poche settimane: Gerson è sparito, la Fiorentina è sempre più delusa dal rendimento del brasiliano portato in Italia da Walter Sabatini nel lontano agosto 2015 per 16 milioni di euro, destinazione Roma. Una serie di annate deludenti fino al prestito a Firenze di quest'estate, occasione intrigante con Pioli che ha provato e sta provando in ogni modo a valorizzarlo: mezz'ala pura nel 4-3-3, anche più avanzato in una sorta di 4-2-3-1 che contro il Cagliari ha restituito ancora una volta un Gerson da encefalogramma piatto. Deludente, inesistente, mai incisivo. Troppo poco per essere vero.



RITORNO A ROMA - Troppo poco soprattutto per un ragazzo che doveva andare al Barcellona, proprio tre anni fa. Non se ne fece nulla, oggi Gerson sembra ancora troppo discontinuo per ambire a qualsiasi top club europeo. Classe 1997, Stefano Pioli non sarà così paziente a lungo; intanto, la Roma sa bene che a giugno di questo passo il brasiliano tornerà nella Capitale senza offerte sul tavolo. Con la Fiorentina c'è un semplice accordo di prestito secco, palla a Corvino ma Gerson se vorrà svoltare dovrà ritrovare brillantezza e incisività di inizio stagione. Perché ad oggi è più un problema che una soluzione.