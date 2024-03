Ag. Allegri: 'Resterà alla Juve. Come possono non essere soddisfatti? Con questa società può succedere di tutto'

Redazione CM

Il futuro di Massimiliano Allegri tiene banco in casa Juventus. L'allenatore livornese ha parlato oggi in conferenza stampa rimandando tutta la decisione sul suo contratto nel campo della proprietà che dovrà fare la sua mossa e compiere una scelta a fine anno.



RESTA? PENSO DI SI - "L'agente del giocatore, Giovanni Branchini, ha parlato a Radio Deejay per commentare le possibilità che si aprono davanti all'allenatore livornese confermando che la volontà è quella di rimanere in bianconero: "Se Allegri resterà alla Juventus nella prossima stagione? Io penso di sì".



CON QUESTA PROPRIETÀ... - "Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo quali saranno le idee della Juve, ma con questa proprietà può succedere di tutto".



COME SI PUO' NON ESSERE SODDISFATTI? - "Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti".