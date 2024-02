Juventus, il calendario non lascia scampo: 7 big match in arrivo, Allegri deve guardarsi alle spalle...

SG

Il gol di Rugani all'ultimo secondo ha fatto esultare lo Stadium, svanire i sogni del Frosinone e invertito il trend negativo della Juve. La squadra di Allegri arrivava da un periodo negativo con soli 2 punti in 4 gare, complici i ko con Inter e Udinese e i pari con Empoli e Verona. Poi il colpo da consumato bomber d'area del difensore e tre punti pesanti che sanno di liberazione.



LIMBO - Ballerina in difesa e legata alla straordinaria forma di Vlahovic, la Juve non è parsa una squadra uscita dal tunnel in cui si è infilata da qualche settimana a questa parte. Serviranno nuovi test per valutare lo stato dei bianconeri che hanno comunque guadagnato due punti sul Milan. L'Inter pare ormai scappata mentre la quarta piazza è difesa da un ampio vantaggio. Sono nove le lunghezze sul Bologna, otto quelle potenziali sull'Atalanta, qualora vincesse il recupero con gli altri nerazzurri. La Juve si ritrova insomma in un limbo nel quale potrebbe giocarsi solo il secondo posto. Con il Milan infatti la lotta è apertissima ma a preoccupare Allegri, in vista dello scontro diretto del 28 aprile, è un calendario ai limiti del proibitivo.



Vero è che la Juve parecchi punti li ha persi con le 'piccole', eppure i prossimi appuntamenti spingono a credere che sia necessario uno step up della squadra che ora dovrà fare a meno anche di Rabiot e McKennie. La Juve vista con il Frosinone insomma potrebbe non bastare. Questo il calendario delle prossime uscite di Vlahovic e compagni:



Napoli (in trasferta)

Atalanta (in casa)

Genoa (in casa)

Lazio in trasferta)

Fiorentina (in casa)

Torino (in trasferta)

Cagliari (in trasferta)

Milan (in casa)

Roma (in trasferta)



Fatta eccezione per Cagliari e il pur ottimo Genoa, si tratta dunque solo di squadre della parte sinistra della classifica. Un tour de force che, combinato con la doppia sfida alla Lazio per le semifinali di Coppa Italia, potrebbe spingere la squadra di Allegri a guardarsi più alle spalle che davanti.