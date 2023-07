Mahmoud el Boustati, membro dell'entourage di Sofyan Amrabat, ha parlato ai microfoni del portale olandese VoetbalPrimeur.



"Diversi club sono interessati a Sofyan. Adesso si tratta di fare la scelta giusta. Ancora è un giocatore della Fiorentina e lunedì si è presentato a Firenze. Se salta fuori qualcosa di interessante Sofyan è aperto al trasferimento, così come la Fiorentina. Ci sono due, tre club a cui ha aperto e presumiamo una cessione in questa sessione di mercato. C'è interesse dall'Arabia Saudita, ma senza un'offerta concreta". I tre club in questione sono Barcellona, Atletico Madrid e Manchester United, quest'ultimo in netto vantaggio e pronto a presentare un'offerta soddisfacente.