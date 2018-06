Carlos Bacca ha comunicato a più riprese il suo desiderio di proseguire la propria avventura in Spagna, preferibilmente al Villarreal, nonostante il suo contratto col Milan scada a giugno 2020. La stagione in prestito al Submarino Amarillo è stata positiva per il colombiano, ma al momento è ben lontana l'intesa tra le due società per il riscatto fissato la scorsa estate a 15,5 milioni di euro. Il Villarreal, forte della volontà di Bacca, punta a uno sconto importante, il Milan non arretra di un centimetro, puntando sull'interesse manifestato anche dal Valencia e da altri club.



Interpellato dalla redazione di milannews.it, Sergio Barila, agente del colombiano, si è espresso così: "Ho parlato con Mirabelli la settimana scorsa quando sono venuto a Milano. Bacca haAh ancora due anni di contratto, quindi al momento è un giocatore rossonero. Se mi chiedi l'intenzione di Carlos ti dico che è quella di rimanere al Villarreal, così come il Villarreal vorrebbe Bacca pure l'anno prossimo. Ha anche tante altre richieste, mi hanno chiamato diversi club, stiamo discutendo con Mirabelli su come trovare la soluzione migliore per Carlos. Ci saranno altri incontri con il Milan per discutere".