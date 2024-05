Vlahovic tra Arsenal e rinnovo: la decisione della Juventus

Al centro del progetto. Del presente e del futuro, che la Juventus si augura sia ricco di successi. Dopo un'estate, quella del 2023, nella quale le voci su un possibile addio si rincorrevano, Dusan Vlahovic sembra destinato a vivere la prossima senza occupare le prime pagine dei giornali. Tutti hanno un prezzo, anche quei giocatori etichettati come intoccabili, ma a oggi ci sono due certezze, che sembrano escludere ribaltoni estivi.

In estate Giuntoli lavorerà in uscita, andranno monitorate le situazioni di Bremer e Chiesa, sul fronte Vlahovic, come detto, non sono previste novità.I Gunners tra qualche mese ascolteranno offerte per Gabriel Jesus e cercheranno un nuovo numero 9, Vlahovic, obiettivo nel 2023, è uno dei profili attenzionati, ma non è più prioritario. A differenza di Gyokeres, che dopo una stagione da 41 gol in 47 partite con lo Sporting Lisbona, potrebbe tornare in Inghilterra (fino al giugno 2023 ha guidato l'attacco del Coventry).

. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026 non obbliga a fare le cose di corsa, ma i segnali vanno comunque in quella direzione. Attualmente il 24enne di Belgrado, a segno 17 volte in questa stagione,, al momento è presto ragionare su nuove cifre, ma Juventus e Vlahovic hanno lo stesso desiderio. Andare avanti insieme.