L'agente di Tommaso Baldanzi, Federico Pastorello ha parlato a margine della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport. tanti gli indizi sul futuro del suo assistito più in rampa di lancio con le ipotesi Milan e Napoli che restano vive.



GOLDEN BOY - "Tra i migliori 100 giovani del Golden Boy? C'è tanta soddisfazione, è un premio alla stagione che ha fatto, ai sacrifici e alla maturità che ha dimostrato. Ringrazio anche la famiglia perché lo ha aiutato nel modo giusto senza essere mai ingombrante, e anche l'Empoli perché secondo me è la prima società in Italia nel dare le possibilità ai giovani italiani".



MILAN E NAPOLI LO VOGLIONO? - "Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un'opportunità da prendere in considerazione. Poi è ovvio che le attenzioni del mercato fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta. Dobbiamo scegliere eventualmente lo step giusto e il progetto giusto, sarà determinante l'aspetto tattico per le eventuali squadre che si interesseranno".



CESSIONE IN SINERGIA - "Queste cose ultimamente si vedono sempre meno, perché le possibilità finanziarie dei grandi club non sono più quelle di una volta. E considerando che il trasferimento di Baldanzi non sarà cheap, credo che difficilmente possa accadere questa strategia".