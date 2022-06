Tullio Tinti, agente del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ha rilasciato questa dichiarazione a Sportitalia in merito al prossimo futuro del proprio assistito, che ha mercato in Premier League:



“È tifosissimo dell'Inter. Però è anche un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare. Lui è contentissimo di giocare nell’Inter, ha la maglia sulla pelle”.



LA SITUAZIONE - Ricordiamo che l'Inter, per operare in entrata, ha bisogno di un ulteriore sacrificio sul mercato dopo la partenza a zero di Perisic. Questo nonostante tutti i protagonisti della stagione vogliano rimanere. Conte e Tinti sono in pressing sul difensore per convincerlo ad accettare la proposta del Tottenham, mentre Bastoni è restio per via della volontà di rimanere a Milano e perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, pensa di poter, in caso di partenza, ambire a qualcosa di più degli Spurs.