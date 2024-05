Ag. Bennacer: "Perno del Milan. Arabia Saudita? Ecco la verità"

24 minuti fa



Enzo Raiola, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di alcuni suoi assisti, tra cui anche Ismael Bennacer. In queste settimane si stanno leggendo alcune indiscrezioni su un suo possibile futuro lontano dal Milan, in particolare in Arabia Saudita. Il noto agente ha però allontanato queste voci: "Lui è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo".



LA SITUAZIONE - Bennacer quest'anno non è mai stato veramente in condizione. L'infortunio occorsogli lo ha pesantemente condizionato, la scelta dell'allenatore potrebbe invece cambiare il suo futuro. Il suo contratto in scadenza nel 2027, rinnovato nel gennaio 2023, non lo tiene al riparo da un'ipotesi cessione. Anche a cifre inferiori a quelle della clausola, dall'estate 2024 fissata a 50 milioni di euro, dato l'ingaggio pari a 4 milioni di euro.