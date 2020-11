Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, è intervenuto alla Gazzetta di Modena: "E' un momento fantastico, per dare il massimo Berardi ha bisogno di giocare con spensieratezza. Domenico è orgoglioso di giocare al Sassuolo, è felice di essere rimasto, a maggior ragione ora che raccoglie i frutti della sua scelta. Non so se resterà neroverde a vita. Più avanti un altro tipo di scelta ci potrebbe anche stare, ma non è detto".