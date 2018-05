La Sampdoria è diventata una vera e propria oasi per i calciatori polacchi. Il primo in ordine di tempo ad approdare a Genova fu Karol Linetty, seguito a ruota da Bartosz Bereszynski e, per ultimo, da Dawid Kownacki. Il centrocampista e il terzino destro ormai sono due colonne della formazione di mister Giampaolo, ed entrambi sono stati accostati a svariate società di Serie A. Ad esempio, si è parlato di Napoli con insistenza per entrambi i calciatori.



Per questo motivo Radio Crc durante la trasmissione “Si gonfia la rete” ha contattato Szymon Pacanowski, procuratore dei due blucerchiati: “Il calcio polacco è cresciuto molto negli ultimi anni e tutto è partito dall’Europeo che è stato positivo per la Polonia perché ha avuto la disponibilità economica per investire nel calcio. Attenzione anche ai più giovani che stanno crescendo alle spalle di questa generazione polacca che si sta mettendo in evidenza nel calcio" ha spiegato il procuratore. "Il termometro della crescita dei giocatori polacchi sta nel fatto che sempre più giocatori giocano fuori dalla Polonia. Il campionato italiano è molto seguito in Polonia perché lì ci giocano tanti polacchi poiché la serie A si sposa perfettamente con le caratteristiche dei calciatori polacchi".



In passato il Napoli seguì con attenzione Linetty: "Quanto è stato vicino al Napoli? Non posso dire quanto sia stato vicino, ma dico che andando alla Sampdoria abbiamo fatto la scelta giusta al momento giusto. Linetty è cresciuto tantissimo e si trova benissimo a Genova perché la Samp è una realtà importante. Ci sono tanti giovani e questo permette loro di crescere.

E’ vero che incontrammo il Napoli per parlare di Linetty, ma in quel periodo vedemmo altri 25 club quindi si è trattato solo di svolgere il mio lavoro di procuratore". L'agente ha raccontato anche l'operazione che ha portato Bereszyński in italia: "Dopo aver vinto tutto col Legia Varsavia voleva guardare altrove ed ecco perché è arrivato alla Samp. E’ stato difficile passare dal campionato polacco a quello italiano, ma col tempo si è preso tutto lo spazio che merita e devo dire che si trova benissimo con Giampaolo con cui ha fatto grandi progressi. La Samp è abituata a vendere ai club maggiori, ma fatemi dire che Ferrero sta facendo un grande lavoro prendendo giovani e vendendoli a cifre elevate: complimenti a lui".



Inevitabile anche una domanda inerente al futuro di Bereszyński, accostato con frequenza al Napoli: "Bartosz sta bene, è felice di restare alla Sampdoria con cui ha firmato da poco il rinnovo. E’ concentrato sulle ultime partite della sua squadra e sul Mondiale, poi se dopo tutto ciò arriverà un’offerta importante, la valuteremo come è giusto che sia perché nel calcio tutto è possibile.

Bereszyński al Napoli? Non so se al Napoli serva un terzino destro e se possa essere identificato in Bereszyński, bisognerebbe chiederlo al club azzurro. I giornali in questo periodo fanno uscire tante voci, il mercato impazza sul web, ma Bartosz è felce alla Samp e per questo non si pone il problema del suo futuro. Può anche capitare che il calciatore si sposti, ma lo farebbe solo per un grandissimo club. Se il Napoli è grande club? Per me si, il Napoli è un grandissimo club della serie A”.