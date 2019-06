Il Milan non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Lucas Biglia. Da un lato il club vorrebbe liberarsi di tanti ingaggi pesanti, tra i quali quello da 3,5 milioni dell'ex Lazio, dall'altro Giampaolo vorrebbe provare a rilanciare l'argentino. Dopo il no al Boca, Biglia è stato accostato insistentemente alla Fiorentina del suo ex allenatore Vincenzo Montella. Per saperne di più abbiamo intervistato in esclusiva il suo agente Enzo Montepaone.



Montepaone, sono previsti incontri con il Milan per discutere del futuro di Biglia?

"Adesso sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in tal senso".



La Fiorentna sembra essere interessata a Lucas: avete avuto contatti con loro?

"No, nessuno della Fiorentina mi ha chiamato. Ho letto di questo interesse e non posso negare che fa piacere. Montella è un allenatore che lavora molto, troppo, bene".



Siete, quindi, disponibili a parlare con loro?

"Guardi Lucas ha un contratto con il Milan e quindi non sarebbe una cosa semplice ma nel calcio mai dire mai".