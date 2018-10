Momento d'oro per Cristiano Biraghi, protagonista nella Fiorentina e autore del gol vittoria dell'Italia contro la Polonia. Uno stato di forma che si ripercuote anche sul mercato, con Inter e Milan che ne seguono i progressi. Mario Giuffredi, agente del terzino viola, ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro: "Ausilio non l'ha bocciato, semplicemente non era pronto, gli mancava quella personalità affinata con Pioli. Mercato? Lui è tifoso nerazzurro e da quelle parti lo stimano molto. Altri due allenatori che stravedono per Cristiano sono Gattuso e De Zerbi. Io con loro mi sono confrontato spesso, il Milan ci aveva pensato nella precedente gestione, ma ora pensiamo alla Fiorentina con cui tra l'altro siamo vicini al rinnovo. Per me, Biraghi è il nuovo Grosso: può crescere ancora molto".



SULLA FIORENTINA - "Corvino me lo chiese il 15 agosto 2017 e fu una trattativa lampo. Comunicai al giocatore che l'aveva preso il Cagliari così da fargli una sorpresa dicendogli successivamente che in realtà si trattava della Fiorentina: una volta rivelatoglielo, per poco non perse i sensi! Astori? La vicenda ha toccato Cristiano talmente tanto che fatica a parlarne. Si rivede in Davide, era rimasto stregato dal suo comportamento, dagli atteggiamenti, dalle lezioni di vita".