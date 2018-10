Il suo nome è riecheggiato, all'improvviso, sulla bocca di tutti gli italiani pallonari. In estate lo aveva cercato il Milan, ma aveva deciso di restare. E la Fiorentina neanche si era seduta a trattare. Cristiano Biraghi - riporta La Gazzetta dello Sport - sta scatenando un derby milanese sul mercato. Gattuso è il suo sponsor principale in ambito rossonero. Del resto il suo agente, Mario Giuffredi, al Milan è già di casa dopo il tesseramento di Conti dell’anno scorso. Di recente anche Spalletti lo ha elogiato, ma soprattutto il DS dell'Inter Piero Ausilio non ha dimenticato quel ragazzino scovato quando era all’Atalanta. La via del ritorno all’Inter è aperta. Anche perché i cosiddetti prodotti del vivaio sono preziosissimi per le norme sulle rose sia in Italia che in Europa e Biraghi tornerebbe più che utile alle strategie nerazzurre. Certo, ora come ora servono almeno 15 milioni di euro per indurre in tentazione il d.s. viola Pantaleo Corvino. Non deve stupire, allora, l’eventualità di una richiesta oltre quota 20 milioni. Siamo ai preamboli, sia chiaro