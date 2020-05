Jérémie Boga ha spiccato il volo nel corso della stagione con prestazioni di alto livello. I suoi numeri, d'altronde, parlano chiaro: 8 gol e 5 assist in 25 presenze. Sull'attaccante del Sassuolo si sono accesi i riflettori di diverse società sia in Italia che all'estero. Per saperne di più abbiamo intervistato in esclusiva il suo fratello-agente Daniel.





Jérémie Boga, con le prestazioni offerte in questa stagione, si è guadagnato le attenzioni di diverse società importanti. Tra questi c'è il Milan? Avete avuto contatti con il club rossonero?

"Si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jérémie".



Il Milan potrebbe essere una buona soluzione per Boga?

"Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante".



Lei ha avuto nuovi contatti con il Napoli, dopo quello che lei stesso aveva rivelato e risalente a dicembre?

"Si con Napoli, Atalanta e altri club europei".



Secondo lei il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto stabilito nell'accordo fatto due anni fa con il Sassuolo?

"Questo, al momento, non so dirglielo".