Rischia di sfumare il primo obiettivo di mercato del Torino: la Roma ha infatti superato i granata nella corsa per Giacomo Bonaventura. Se l'affare dovesse definitivamente inabissarsi, Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati vireranno con decisione su un altro giocatore del Milan: Rade Krunic.



Il centrocampista bosniaco era già stato seguito dal Torino quando ancora militava nell'Empoli: non sarà però affatto semplice convincere Krunic a lasciare il Milan per trasferirsi in granata.