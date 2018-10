L'agente di Usain Bolt, Tony Rallis, ha parlato ai microfoni di ESPN della possibilità di trovare un nuovo club, un top club, per l'ex recordman di atletica giamaicano: "E' un club che ha da poco nuovi proprietari e che aspira a giocare nella Champions League".



Il Daily Telegraph in Australia ha anche aggiunto che la società è dell'Europa del sud ed è di alta classifica con una finale di coppa da giocare. Il quotidiano australiano (Bolt ha segnato i suoi primi gol fra i professionisti con la maglia dei Central Coast Mariners) ha individuato nel Milan la società perfetta. Lo sponsor è lo stesso di Bolt (la Puma) ha da poco cambiato proprietari e si dovrà giocare con la Juventus la finale della Supercoppa Italiana. Per ora è solo una suggestione, ma l'eco mediatica dell'affare farebbe bene alle casse rossonere.