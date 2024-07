Milan, Moncada non parte per gli Stati Uniti: accelera sul mercato

Daniele Longo

50 minuti fa

2

Giornata di partenza per il Milan, che intorno alle 14.30 salirà sul volo per gli Stati Uniti, dove tra domenica 28 luglio e mercoledì 7 agosto giocherà tre amichevoli. I rossoneri sfideranno il Manchester City a New York (domenica 28 luglio a mezzanotte), il Real Madrid a Chicago (mercoledì 1 agosto alle 2 di notte) e il Barcellona a Baltimora (mercoledì 7 agosto 2024 all'1.30). Con il gruppo squadra ci saranno Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, ma non Geoffrey Moncada, che resterà a Milano per le operazioni di mercato.



PRIORITA' E TEMPISTICHE - Il Milan vuole chiudere nei prossimi due giorni due trattative, quella con il Salisburgo per il centrale di difesa serbo Strahinja Pavlović e quella con il Monaco per il centrocampista Youssouf Fofana. Con entrambi i giocatori Moncada ha già l'accordo, manca quello con i due club. A seguire il Milan proverà ad accelerare per Emerson Royal del Tottenham e per Samardzic dell'Udinese, che spinge per vestire il rossonero.