Possibile nuova pista per la difesa del Milan. Intervenuto a Sport890.com.uy, in Uruguay, Gerardo Arias, procuratore di Erick Cabaco, ha dichiarato: "Sono a Milano e avrò una riunione davvero molto importante perché c'è la possibilità che Cabaco passi al Milan". Nato a Montevideo nell'aprile del 1995, Cabaco è cresciuto nel Rentistas prima di approdare al Nacional. In Europa ha trascorso un anno al Nancy prima delle esperienze in Liga con Levante e Getafe.