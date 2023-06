Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, è stato ospite di 'Viola Amore Mio' su Radio FirenzeViola e ha parlato del futuro dell'esterno della Juventus, di ritorno dal prestito al Bologna: "Fino ad oggi è tutto piuttosto fermo, speriamo che ci sia un'operazione che attivi l'effetto domino. Sarà un mercato molto triste e costellato di grandi uscite. Purtroppo una notizia come quella di Tonali ti fa capire come in Premier chiudano le trattative in due giorni, noi in settimane".



FIORENTINA SU CAMBIASO - "Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, lusinga. Al 99,9% però tornerà alla Juventus e ci resterà per quello che ci hanno detto, poi ci sono altre squadre interessate come il Bologna. Ma i bianconeri ci hanno detto che non c'è la volontà di darlo via. Lui vorrebbe dello spazio e penso che potrebbe averlo anche alla Juventus perché la scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore".