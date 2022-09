Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha raccontato a Tuttojuve.com un retroscena sul trasferimento alla Juventus, che lo ha pio girato in prestito al Bologna: "L'operazione con i bianconeri era praticamente chiusa, dopo che l'Inter, che aveva fatto di tutto per prenderlo, non ha avuto la possibilità di intervenire. C'era l'accordo, ma poi è sorto il problema di Dragusin che era inserito come contropartita. Le valutazioni del calciatore rumeno si sono rivelate un po' più lunghe del previsto, la trattativa è così andata poi per le lunghe. Ma non certamente per colpa nostra".