Negli ultimi giorni del mercato di gennaio, la Juventus ha provato a riportare a casa anticipatamente Andrea Cambiaso dal Bologna. L'agente dell'esterno, Giovanni Bia, ha raccontato come è andata a 1 Station Radio: "La Juventus era forte sul rientro del ragazzo, ma c’è stato un rifiuto fermo e netto del Bologna. Anche se tutti sarebbero felici di tornare alla Juventus, non ci si è opposti al ritorno posticipato. Il ragazzo sta bene a Bologna ed era desideroso di continuare il proprio percorso. Inoltre, arrivare a gennaio alla Juve, a ridosso delle gare di Coppa e campionato, sarebbe stato probabilmente controproducente".



E' STATO VICINO AL NAPOLI? - Bia parla anche del passato interesse del Napoli: "Giuntoli cercò Cambiaso anche quando giocava all’Alessandria, con l’intenzione di portarlo prima a Bari. L’anno scorso, poi, era tornato alla carica, ma la Juventus si era inserita con forza e con maggiori contropartite e risorse. Gli azzurri erano, poi, ai dettagli per Olivera".