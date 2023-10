Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a TuttoJuve del suo assistito: "Si è avverato il suo desiderio, ovvero quello di giocare con la Juventus e di aver siglato un gol decisivo. Rinnovo? Ha un contratto lungo e dovrà ancora lavorare per dimostrare il suo lavoro. Poi sarà la Juve stessa a convocarci per comunicare le proprie intenzioni, ma ora non ci pensiamo assolutamente. Pensa solo a giocare e a far bene con questa maglia, poi le cose verranno da sole".