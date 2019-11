Walter Guglielmone Cavani, fratello-agente di Edinson, ha parlato ai microfoni di Calcio Napoli 1926: "Futuro ai Galaxy? Sempre si parla, per ora non c’è nulla".



SUL RINNOVO - "Non siamo molto preoccupati per il rinnovo, sicuramente Edi avrà molte opportunità soprattutto quando sarà libero. Intendo a fine contratto".



SULLA SUA VOLONTA' - "La volontà dipenderà dal progetto del club. Edi ha ancora almeno 3 anni per giocare a grandi livelli e può giocare in qualsiasi grande squadra d’Europa".



SULLA SERIE A - "Sì, è una possibilità. Ci sono contatti ma non posso dire nulla. A gennaio? Resta sicuro al PSG".