Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha parlato del futuro del capitano azzurro, il cui contratto con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno: "La vittoria di ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria: sono felice per lui, per l'uomo, per la persona, per il professionista. Merita le copertine che sta avendo a livello mondiale. Futuro? Follia immaginarlo lontano da un campo di calcio. Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere la miglior opportunità con gran serenità: ora si gode la vittoria, magari lo vedremo in campo anche ai Mondiali in Qatar".