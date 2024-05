Milan, il Porto riflette su Conceiçao: costa troppo

La questione nuovocontinua a tenere banco in casa. L'esonero dial termine della stagione, con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, è ormai stato deciso e servirà una mediazione per la buonuscita del tecnico emiliano. Nel frattempo,proseguono nelle consultazioni dei profili per la panchina rossonera.Il nome diè uno dei più quotati nelle ultime ore e si attendono novità da. Il tecnico del Porto avrà un confronto di persona con il nuovo presidente dei Dragoes, successore di, per capire i programmi del club.

- Conceiçao ha rinnovato recentemente il proprio contratto con il Porto fino al, ma la firma è arrivata con il vecchio management e il tecnico deve capire quali siano i programmi del nuovo corso. In caso di rottura, l'ex giocatore di Lazio e Inter potrebbe impugnare la, liberandolo di fatto per le pretendenti.- Anche il Porto infatti può avere le sue riserve nel proseguire con Conceiçao, sulla panchina dei Dragoes da sette stagioni. Le perplessità di Villas Boas, rivela Record, riguardano principalmente il. Uno dei punti della campagna elettorale dell'ex allenatore era ile ladal punto di vista economico.

Come analizza il giornale portoghese, il rinnovo di Conceiçao costa parecchio alle casse del Porto: il tecnico percepisce, un ingaggio che con bonus e altri fattori. Una cifra che il nuovo presidente può ritenere eccessiva nei nuovi progetti e che sarà affrontata nel prossimo incontro tra Villas Boas e Conceiçao.