Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, Cristiano Birgahi e Gabriel, ha appena lasciato Casa Milan. Queste le parole rilasciate ai cronisti presenti: "Conti? Non vede l'ora di iniziare. Biraghi? No, incontro solo per Gabriel, per capire quale può essere il suo futuro. Ci sono un po' di squadre, vediamo cosa succede. Biraghi? Io credo che sia stato uno dei migliori terzini dello scorso campionato, se il Milan ci dovesse chiamare non potremmo essere che felici".



SU CONTI - "Io garanzie non ne chiedo, rispetto per il Milan. Conti l'anno prossimo farà più gol di quelli fatti a Bergamo. Gabriel-Fiorentina? A Corvino piace, però poi bisogna vedere altre cose, ci sono tante altre squadre. Ha fatto bene lo scorso anno, c'è carenza di portieri".



SU VALDIFIORI - "Sicuramente nei prossimi giorni potrebbe succedere qualcosa. L'idea è quella di andare a giocare con continuità, vuole dimostrare che è ancora un giocatore".



GRASSI - "Qual è la situazione? Non la capisco neanche io...".