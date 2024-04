Bayern Monaco-Real Madrid: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torna lae si entra nella fase più calda della competizioni. Prendono il via il programma delle semifinali d'andata con una grande classica continentale: martedì 30 aprile, alle ore 21, si affrontanoSfida di lusso all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, primo atto della doppia sfida che si concluderà mercoledì 8 maggio al Santiago Bernabeu.Entrambe le squadre hanno eliminato una formazione inglese ai quarti di finale: i bavaresi dihanno superato l'Arsenal, gli spagnoli dihanno battuto ai calci di rigore il Manchester City detentore del trofeo.

Il Bayern prova a tornare in finale di Champions quattro anni dopo l'ultima volta (nel 2020 vinse contro il PSG), il Real Madrid non ci arriva dal 2022, anno del trionfo sul Liverpool.Tutte le informazioni su Bayern Monaco-Real Madrid: quando si gioca, dove vederla in tv e streaming e le ultime sulle probabili formazioni.: Bayern Monaco-Real Madrid: 30 aprile 2024: 21.00: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251): Mediaset Infinity, sito Sportmediaset, SkyGo, NOW

- Bayern Monaco-Real Madrid si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera martedì 30 aprile 2024: il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.- Sarà possibile vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta tv gratis, e in chiaro, su Canale 5: è questa infatti la partita scelta da Mediaset per l'andata delle semifinali di Champions League.L'alternativa, per i clienti Sky, è quella di seguire la partita su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o sul canale numero 251 del satellite.- Ci sono diverse opzioni per la diretta streaming di Bayern Monaco-Real Madrid: si potrà vedere gratis su Mediaset Infinity o sul sito di SportMediaset, oppure su Sky Go (per i clienti Sky) o ancora su NOW, acquistando il pacchetto 'Pass Sport'.

- Su Sky la telecronaca di Bayern-Real Madrid è affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, mentre Mediaset non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti.: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane.. Tuchel.: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.. Ancelotti.