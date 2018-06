Per il dopo Viviano, la Sampdoria ha tante idee di mercato. Uno dei nomi più gettonati è quello di Sportiello, ma la dirigenza blucerchiata starebbe valutando attentamente anche il profilo di Alessio Cragno, portiere classe 1994 di proprietà del Cagliari. Secondo il suo agente Graziano Battistini però sarà complicato imbastire l'operazione con i rossoblù: "E' difficile trattare con il Cagliari, Cragno viene considerato un punto fermo dal quale il club del Presidente Giulini intende ripartire" ha detto il procuratore a Sampdorianews.net. "Il Cagliari è reduce da una stagione difficile, una tra le poche note strapositive è stata sicuramente la conferma di Cragno come portiere di livello e prospettiva. Si sa che la Sampdoria sta cercando un portiere, ho fatto parecchie chiacchierate con loro a livello generale di mercato. Sul portiere la Samp è un po' enigmatica in questo momento, giustamente sta facendo le proprie valutazioni".



Secondo Battistini, Cragno si sposerebbe bene con la filosofia di gioco della Samp: "Credo che possa avere le caratteristiche giuste per il tipo di gioco di Giampaolo, essendo un portiere moderno, bravo con i piedi ad impostare il gioco da dietro" conferma. Il gradimento, comunque, c'è: "La Sampdoria è un ottimo club, ma ribadisco quanto sia difficile strapparlo al Cagliari, dove contano moltissimo sul ragazzo. Nel mercato non si sa mai - conclude l'agente - vanno anche valutate le dinamiche e le offerte."