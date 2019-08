Donato Orgnoni, agente tra gli altri di Patrick Cutrone, parla a Radio Kiss Kiss Napoli del nuovo attaccante del Wolverhampton: "“Il trasferimento di Cutrone in Premier League? È stata fatta una scelta legata all’aspetto gioco. Patrick ha 21 anni e quindi ha bisogno di crescere. Per lui c’erano tanti estimatori, tra cui il Napoli. Il Napoli è però già una società top, noi avevamo bisogno di una squadra che potesse garantirgli di giocare con continuità. Una big forse non avrebbe permesso ciò".



SULLA CESSIONE - "Il costo? Eterno problema o pensiero. Con quell’importo (23 milioni di euro bonus compresi, ndr) secondo me è stato sottovalutato, ma solo il tempo ci dirà se l’affare l’ha fatto il Milan o il Wolverhampton, anche se penso di sapere già la risposta".