Emerson Figueiredo, l’agente del terzino brasiliano Dalbert, in prestito dall'Inter alla Fiorentina ha parlato a FcInterNews del suo assistito.



LA SFIDA - “Lo speravo. E a dire il vero ero effettivamente molto fiducioso sul fatto che giocasse una grande annata. Il motivo è semplice: sta giocando con continuità. Stasera la sfida? Lui lavora forte ogni giorno per giocare bene in ogni occasione”.



RISCATTO - “Lui è preparato per qualsiasi sfida e squadra. Adesso è più maturo, si è adattato al calcio italiano, è più sicuro e forte. Gli accordi prevedono il prestito sino alla fine della stagione. Dopo vedremo cosa sarà meglio per il giocatore. Riscatto? In questo momento pensa solo ad aiutare la Fiorentina a conquistare i suoi obiettivi e a continuare a giocare bene, disputando una grande stagione”.