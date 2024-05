Dopo l'anticipo di venerdì sera Torino-Bologna, la 35ª e quartultima giornata di campionato in Serie A prosegue oggi con altre due partite:Domenica all'ora di pranzo c'è Cagliari-Lecce, nel pomeriggio Empoli e Verona giocano in casa rispettivamente contro Frosinone e Fiorentina. Alle 18 si giocaall'Olimpico. Lunedì si chiude con i posticipi Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli.Intanto oggi si gioca anche in Francia (), Germania (), Inghilterra () e Spagna ().

dei giornali in edicola oggi, sabato 4 maggio 2024.