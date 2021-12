Intervistato durante il podcast So Soccer, l'agente dell'attaccante Jonathan David, Nick Mavramaras, ha parlato del futuro del bomber del Lille.



"Oggi non so dire quale possa essere il costo del cartellino di Jonathan, Di certo, spetterà al Lille fare il prezzo. Adesso la testa è tutta rivolta al Lille e a chiudere nel migliore dei modi la stagione qui in Francia, ma posso già dire che sicuramente sarà la sua ultima stagione nel club".