Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, ha parlato a TuttoJuve in vista della sfida tra Juventus ed Empoli: "E' reduce da un buonissimo periodo, in particolare l'ho visto molto bene nell'ultimo match con il Monza. Lì ci ha fatto capire chi potrebbe diventare e dove potrebbe arrivare. E' un gran talento. Come arriva alla sfida? Arriva da giocatore dell'Empoli, non sta pensando al fatto che affronterà la squadra detentrice del suo cartellino. Vuole battersi fino alla fine, spera di poter strappare un risultato positivo con tutte le sue forze e se ci sarà da affrontare duramente Vlahovic lo farà senza timori reverenziali. E' ipermotivato e non vedrà l'ora di scendere in campo".