Moussa Sissoko, agente dell'attaccante del Barcellona Ousmane Dembelé, ha parlato del futuro del suo assistito a Mundo Deportivo: "Non vuole andare via, sta bene a Barcellona e vuole stare per molto tempo. Ha ricevuto diverse offerte, ma è già nella società più grande di tutte. E' un giocatore del Barcellona e lo sarà al 100%