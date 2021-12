Sergiño Dest può lasciare il Barcellona a gennaio. Il suo agente, Thies Bliemeister, parla a TZ e non chiude la porta al Bayern Monaco: "Ci sono diverse richieste. Aveva già ricevuto molte offerte la scorsa estate, ma il suo allora allenatore Ronald Koeman era determinato a tenerlo. Vedremo cosa accadrà. Una cosa è chiara, a un giocatore come Sergiño Dest non mancano certo alternative".