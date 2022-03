Florin Manea, agente di Radu Dragusin, difensore di proprietà della Juventus e in prestito alla Salernitana, intervistato da TuttoJuve.com parla del suo assistito: "In estate tornerà alla Juventus, poi parleremo del suo futuro con il club. Radu ha sempre in testa i colori bianconeri, è la squadra che ha scelto e in cui desidera giocare nel prossimo futuro. Il percorso che sta seguendo è ottimo, avevamo in mente una ventina di partite ed è già arrivato a diciotto. Il suo obiettivo è di finire al meglio la stagione".