"A Cremona ha trovato continuità con un tecnico come Pecchia che lo conosce. La chiamata di Mancini dimostra, come quella di Okoli, che è fra gli italiani più forti. Juventus? Non abbiamo ancora parlato, ma lo faremo". Questo il pensiero di Andrea D’Amico, agente di Niccolò Fagioli, a Rai Sport.