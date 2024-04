Serie A: Fiorentina-Sassuolo LIVE alle 20.45

Serata da ultime chiamate, quella che va in scena a Firenze a partirecon il posticipo della: al Franchi ladi Vincenzo, reduce dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano dell'Atalanta e impegnata giovedì nella semifinale di Conference League, in casa contro il Bruges, riceve ildi Davide. I viola devono assolutamente vincere se vogliono credere ancora nell'Europa, mentre i neroverdi sono in situazione disperata, a -5 dalla salvezza.Fiorentina-Sassuolo

Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil; BelottiConsigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Volpato; PinamontiMarcenaro (Genova)