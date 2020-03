Durante la finestra del calciomercato invernaleLa trattativa è andata avanti per giorni prima dello stop imposto dal club lusitano. L'agente"Florentino nella posizione di numero 6 è uno dei migliori al mondo. Non sono solo le mie parole, lui stesso in campo lo ha già dimostrato diverse volte. Ha superato record su record per la sua età nella posizione, è sempre stato titolare delle nazionali giovanili portoghesi ed é determinante nel Benfica. Ha battuto il record per numero di palle recuperate in una sola gara di Europa League e anche di palle recuperate in tutti i campionati europei. Anche se non sta giocando con tanta continuità ora, è un giocatore pronto per giocare in un top club europeo, l'ha già dimostrato".Perché à stata una scelta di mercato del Benfica che noi rispettiamo. Il Benfica crede tanto in Florentino, anche per questo ha fissato una clausola di rescissione di 120 milioni. Fa parte del progetto del club"."Con il coronavirus in tutta Europa nessuno sa veramente cosa succederà nel prossimo mercato. Lasciamo tutto in aperto, tutto può succedere, anche perché probabilmente sarà un mercato con più spazio per i prestiti e scambi di giocatori"."Continuando a lavorare da casa anch'io. Con il nostro lavoro è possibile lavorare bene anche in modalità smart working, tramite conference call, video chiamate con i club e anche con la mia squadra di lavoro. Come tanti, cerco di organizzare tutta la mia azienda e continuare a lavorare come prima, nei limiti del possibile e anticipando già il mercato estivo. Non possiamo fermarci".