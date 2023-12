Il procuratore Tullioha parlato a margine dell'assemblea dell'Assoagenti a Milano del futuro di alcuni dei suoi assistiti:"Possibilità concreta il ritorno diÈ una notizia che avete avuto voi e io non ho ancora. Probabilmente le sapete prima voi, cercherò di verificarle... Lui sta facendo benissimo al Villarreal, penso lo tengano molto volentieri. Se poi c'è la possibilità e i club ne parlano, io ne parlerò col ragazzo. Non ho intenzione di disturbare il ragazzo su cose ancora non chiare. Esigenza Milan? Sì, ci sono stati infortunati, ma magari recuperano. Anche Gabbia aveva l'esigenza di giocare con continuità e il Milan l'ha tutelato, noi siamo contenti al Villarreal.. Dovete chiedere ai club, a oggi nessuno mi ha contattato".- "Lui è un ragazzo tranquillissimo, sa come funziona il calcio. Qualcuno arriverà sicuramente, ma siamo a dicembre. Lui deve solo continuare così, poi a fine anno vedremo cosa avrà fatto sul campo. Non si può vendere fumo, dipende sempre dal campo. Se mi aspettavo la crescita? Certo, sempre, i miei calciatori sono tutti molto bravi, credo in tutti".- "Una grande stagione come sempre, ce ne fossero altri in Italia come Scalvini... Futuro? È già al secondo campionato, è attenzionato da tutta Europa. Manca ancora un mese al mercato, non so cosa succederà. È un giocatore di sostanza e un titolare dell'Atalanta e della Nazionale. Ha già dimostrato di essere un potenziale campione".- "Non gioca tanto? Aveva già dimostrato alla Sampdoria di essere un portiere di livello, è arrivato all'Inter consapevole di partire dietro. Si è fatto trovare pronto quando gli è stata data l'opportunità. Riscatto? Mi sembra un po' prematuro..."