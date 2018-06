Assist alla Lazio dall'agente di Gelson Martins, che nega il trasferimento al Benfica: "Come suo agente le mie priorità sono la sua tranquillità e la massima concentrazione per poter fare quello che sa fare come pochi, essere un professionista del calcio - spiega Ulisses Santos su Facebook - Per questo, viste le tante voci sul suo futuro, ci tengo a informare che il prossimo club di Gelson Martins non sarà il Benfica".