Al via le. Torna lae si entra nella fase più calda della competizione: all'Allianz Arena di Monaco di Baviera va in scena una grande classica continentale,si affrontano ildi Thomase il Realdi Carlo, reduci dall'eliminazione nei quarti rispettivamente di Arsenal e dei campioni uscenti del Manchester City, nell', primo atto della doppia sfida che si concluderà mercoledì 8 maggio al Santiago Bernabeu con il ritorno. Il Bayern prova a tornare in finale di Champions quattro anni dopo l'ultima volta (nel 2020 vinse contro il PSG), il Real Madrid non ci arriva dal 2022, anno del trionfo sul Liverpool.

Bayern Monaco-Real Madridin attesa: Lunin; Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.Clement Turpin (FRA)