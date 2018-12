Il padre-agente del giocatore della Fiorentina - in prestito dalla Roma - Gerson ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Brasil circa l'interesse del Flamengo per il figlio: "Siamo felici dell’interesse del Flamengo, significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Sarebbe bello tornare in Brasile, ma in ogni caso mio figlio non sta male in Europa ed è al 70% della sua carriera. È un onore essere accostati al Flamengo, il futuro resta aperto e ora ci concentriamo sul calcio. La trattativa è agli inizi, ma nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi incontri. Gerson sta bene alla Fiorentina e non abbiamo fretta di chiudere la trattativa. Il giocatore è un professionista e i cambiamenti sono normali. Ma la testa di Gerson è a posto".



Essendo il giocatore in prestito secco alla Fiorentina, la trattativa tra la Roma e i brasiliani - i giallorossi hanno chiesto il '00 Lincoln per abbassare il costo del cartellino - non può compiersi senza il benestare viola. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non sarebbe intenzione della società toscana lasciar partire un elemento titolare per Stefano Pioli: grazie alla sua duttilità, Gerson sta coprendo più ruoli e a quel punto Pantaleo Corvino sarebbe costretto a tornare prepotentemente sul mercato.