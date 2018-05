A margine della presentazione del libro “Per colpa di Zico” di Leonardo Corsi ha parlato Furio Valcareggi, agente del centrocampista del Chievose la loro volontà è quella di cinque mesi fa tutto è pronto, tutto è fatto, si tratta solo di burocratizzare. Rimpianto di aver lasciato il Napoli? Napoli è una città bellissima, giocare nel Napoli è una delle cose più belle che possa capitare a un giocatore, ha trovato un allenatore bravissimo come Sarri, forse un po' duro nelle scelte ma vinceva sempre. Tutt'Europa parlava del gioco del Napoli, era dura portare via il posto a quei tre là davanti. C'è stato qualcuno che ha pensato che Giaccherini non fosse più utile per questo siamo andati via.