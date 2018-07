Oleg Artemov, agente di, ha rilasciato una dichiarazione sul futuro del suo assistito: "No, al momento non ha firmato per nessuno club europeo. Le trattative sono in corso, ma rimane un giocatore del CSKA". I Blues al momento restano comunque in netto vantaggio nella corsa al centrocampista, con la Juve non intenzionata ad accontentare le richieste del club di Mosca.