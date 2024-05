Milan, il Marsiglia spinge per Fonseca: la situazione

Un'altra giornata di novità per la panchina, tema più caldo in casa: il frontema non solo, qualcosa si muove anche per- Si attendono indicazioni da Oporto, dove Sergio Conceiçao ha avuto in mattinata l'atteso confronto-verità con il neo-presidente delche dirà se il rinnovo di contratto fino al 2028 firmato dal tecnico portoghese con la precedente proprietà sarà portato avanti o sarà invalidato.- Conceiçao non è l'unico nome sulla lista della dirigenza rossonera. C'è, profilo caldeggiato in particolare dal super consulente Zlatan Ibrahimovic, c'è soprattutto Paulo Fonseca, da tempo sondato dal Milan ( LEGGI QUI ). Il tecnico del Lille è uno dei candidati più graditi, ma i sondaggi non si sono tradotti finora in un'offerta concreta per raccogliere l'eredità di Stefano Pioli. E nel frattempo si muove anche la concorrenza.

MILAN, FONSECA CON DAVID? COME REAGIREBBERO I TIFOSI

- Fonseca infatti è uno dei nomi preferiti anche dalper il futuro. La stagione non è ancora conclusa e stasera la squadra guidata oggi daaffronta l'al Gewiss Stadium di Bergamo nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League, ma la dirigenza dell'OM è già al lavoro per programmare il 2024/25.Il Marsiglia sta spingendo sempre più per convincere il tecnico Lille e mette sul piatto una. L'obiettivo è di anticipare la concorrenza del Milan ed evitare sorprese in caso di rilancio. Giorni caldi per Fonseca, che valuta tutte le ipotesi sul tavolo.